Coronavirus | Cerved | 145mila aziende a rischio fallimento | decisivo Recovery Fund

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Se il 2020 è stato un annus horribilis per l’economia e per le imprese, gli inizi del 2021 non saranno né facili né in discontinuità: per la tanto attesa svolta, dobbiamo sperare che arrivino in fretta le risorse del, che possono davvero far ripartire investimenti e crescita. E’ in sintesi il punto che fa il, operatore primario in Italia nell’analisi deldel credito e una delle principali agenzie di rating in Europa, con Adnkronos/Labitalia, guardando a quello che succederà nei prossimi mesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.