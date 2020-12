Coronavirus: Calenda, 'piano vaccini poco chiaro, mancano 15mila operatori' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic (Adnkronos) - "Speranza vuole vaccinare 13 milioni di persone entro fine Marzo. Per farlo Pfizer, Moderna e Astra dovrebbero consegnare le 26 milioni di dosi necessarie. Parliamo di 300.000 somministrazioni al giorno". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione. "Considerando mezz'ora tra pratiche e iniezione, calcoliamo una media 16 dosi per operatore al giorno. Ciò vuol dire che occorrono 18.750 operatori qualificati dedicati solo alla vaccinazione, e ad oggi ne mancano 15.000 che Invitalia sta selezionando con apposito bando. Non sono chiari i punti di somministrazione oltre ospedali e sviluppo sistemi informatici. Questa è la situazione”, aggiunge Calenda in un altro tweet. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic (Adnkronos) - "Speranza vuole vaccinare 13 milioni di persone entro fine Marzo. Per farlo Pfizer, Moderna e Astra dovrebbero consegnare le 26 milioni di dosi necessarie. Parliamo di 300.000 somministrazioni al giorno". Lo scrive su Twitter Carlo, leader di Azione. "Considerando mezz'ora tra pratiche e iniezione, calcoliamo una media 16 dosi per operatore al giorno. Ciò vuol dire che occorrono 18.750qualificati dedicati solo alla vaccinazione, e ad oggi ne15.000 che Invitalia sta selezionando con apposito bando. Non sono chiari i punti di somministrazione oltre ospedali e sviluppo sistemi informatici. Questa è la situazione”, aggiungein un altro tweet.

