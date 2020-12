Coronavirus: Calenda, ‘piano vaccini poco chiaro, mancano 15mila operatori’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic (Adnkronos) – “Speranza vuole vaccinare 13 milioni di persone entro fine Marzo. Per farlo Pfizer, Moderna e Astra dovrebbero consegnare le 26 milioni di dosi necessarie. Parliamo di 300.000 somministrazioni al giorno”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic (Adnkronos) – “Speranza vuole vaccinare 13 milioni di persone entro fine Marzo. Per farlo Pfizer, Moderna e Astra dovrebbero consegnare le 26 milioni di dosi necessarie. Parliamo di 300.000 somministrazioni al giorno”. Lo scrive su Twitter Carlo, leader di Azione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

