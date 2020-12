Coronavirus, allarme del Procuratore di Napoli: Rischio accesso imprese dei clan ai finanziamenti pubblici (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Questa fase della pandemia è una fase di profonda trasformazione del crimine organizzato. Ci sarà molto da lavorare e questo a prescindere dal tema che, insieme al Procuratore di Milano Greco, abbiamo sollevato sui rischi concreti di accesso di imprese collegate al crimine organizzato ai finanziamenti garantiti dalla mano pubblica”. Lo ha detto il Procuratore di Napoli Giovanni Melillo, rispondendo a una domanda sul rapporto tra criminalità organizzata e pandemia da Covid-19 nel corso della conferenza stampa sulla cattura del latitante Antonio Di Martino. “Vi sono settori criminali – ha spiegato Melillo – che sicuramente hanno dovuto modificare le loro caratteristiche di operatività, tutti quei settori che richiedono presenze fisiche e che coincidono con le tradizionali attività ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Questa fase della pandemia è una fase di profonda trasformazione del crimine organizzato. Ci sarà molto da lavorare e questo a prescindere dal tema che, insieme aldi Milano Greco, abbiamo sollevato sui rischi concreti didicollegate al crimine organizzato aigarantiti dalla mano pubblica”. Lo ha detto ildiGiovanni Melillo, rispondendo a una domanda sul rapporto tra criminalità organizzata e pandemia da Covid-19 nel corso della conferenza stampa sulla cattura del latitante Antonio Di Martino. “Vi sono settori criminali – ha spiegato Melillo – che sicuramente hanno dovuto modificare le loro caratteristiche di operatività, tutti quei settori che richiedono presenze fisiche e che coincidono con le tradizionali attività ...

