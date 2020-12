Coronavirus, alla Camera le bufale della deputata Cunial: «Il vaccino è pericoloso e inutile» – Il video (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Le migliaia di reazioni avverse anche gravi già registrate nel mondo confermano che il vaccino è pericoloso, ma soprattutto totalmente inutile. Cari cittadini, se sarete vaccinati e danneggiati lo Stato vi lascerà completamente soli. Ma tranquilli italiani, vi nutriranno a suon di Ogm vecchi e nuovi nelle vostre ciotole e nel vostro sangue». Parola di Sara Cunial, deputata del gruppo Misto eletta alla Camera nel 2018 tra le fila del M5s. L’intervento, con tanto di bufale sul vaccino anti-Covid, è andato in scena a Montecitorio il 27 dicembre durante la seduta che ha approvato con 298 sì, 125 no e otto astenuti la legge di bilancio 2021, ora al Senato per il via libera definitivo. Per completezza d’informazione occorre ricordare quanto ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Le migliaia di reazioni avverse anche gravi già registrate nel mondo confermano che il, ma soprattutto totalmente. Cari cittadini, se sarete vaccinati e danneggiati lo Stato vi lascerà completamente soli. Ma tranquilli italiani, vi nutriranno a suon di Ogm vecchi e nuovi nelle vostre ciotole e nel vostro sangue». Parola di Saradel gruppo Misto elettanel 2018 tra le fila del M5s. L’intervento, con tanto disulanti-Covid, è andato in scena a Montecitorio il 27 dicembre durante la seduta che ha approvato con 298 sì, 125 no e otto astenuti la legge di bilancio 2021, ora al Senato per il via libera definitivo. Per completezza d’informazione occorre ricordare quanto ...

