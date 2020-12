Coronavirus: a Milano città 47 nuovi casi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid19 in Lombardia sono per lo più in provincia di Milano. Se ne contano qui 135, di cui 47 in città. Nella provincia di Bergamo i nuovi positivi sono 14, a Brescia 145, a Como 34. I tamponi ne hanno rilevati dieci a Cremona e provincia, 13 a Lecco, 12 a Lodi, uno a Mantova e uno a Sondrio. A Monza ci sono 50 nuovi casi, a Pavia 42 e a Varese 101. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 dic. (Adnkronos) - Idi Covid19 in Lombardia sono per lo più in provincia di. Se ne contano qui 135, di cui 47 in. Nella provincia di Bergamo ipositivi sono 14, a Brescia 145, a Como 34. I tamponi ne hanno rilevati dieci a Cremona e provincia, 13 a Lecco, 12 a Lodi, uno a Mantova e uno a Sondrio. A Monza ci sono 50, a Pavia 42 e a Varese 101.

