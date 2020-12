Coronavirus | 8 585 casi su 68 681 tamponi | 445 decessi

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il bollettino odierno del ministero della Salute sull’epidemia diin Italia registra un incremento di 8.585 positivi nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 445. Il totale deisale quindi a 2.056.277, mentre quello delle vittime è di 72.370. Le persone attualmente positive in Italia sono invece 575.221. Tasso di positività in calo Ieffettuati nelle ultime 24 ore sono 68.681, in aumento rispetto a quelli di ieri che erano 59.879. Il tasso di positività è invece in calo al 12,5%, rispetto al 14,8% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime ore sono 167, che portano il saldo a 2.565: 15 in meno a ieri. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 23.932, in aumento di 361 unità rispetto a ieri. Le persone dimesse e guarite sono 14.675, per un totale ...