Coronavirus, 7 gennaio riapertura delle scuole superiori: raccolte oltre 6.600 firme per il no (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 7 gennaio riapriranno tutti gli ordini di scuole anche nel Lazio. Per molti professori, docenti e genitori, però, non sarà una buona notizia. Perlomeno per coloro che temono il contributo della scuola ad una terza ondata di contagi Covid. Come le quasi settemila persone che in pochi giorni hanno sottoscritto la petizione dell’Unsic che chiede di proseguire con la Dad per qualche altra settimana, almeno alle superiori. “Lontani da un dibattito tutto ideologico tra fautori della scuola in presenza o della didattica a distanza, noi poniamo almeno due dati di fatto – spiegano dall’Unsic, l’organizzazione datoriale con sede nazionale a Roma e radicata in tutta Italia. “Innanzitutto riaprendo le superiori in presenza, seppure a metà, si determineranno tra studenti, docenti, familiari e utenti del trasporto pubblico non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 7riapriranno tutti gli ordini dianche nel Lazio. Per molti professori, docenti e genitori, però, non sarà una buona notizia. Perlomeno per coloro che temono il contributo della scuola ad una terza ondata di contagi Covid. Come le quasi settemila persone che in pochi giorni hanno sottoscritto la petizione dell’Unsic che chiede di proseguire con la Dad per qualche altra settimana, almeno alle. “Lontani da un dibattito tutto ideologico tra fautori della scuola in presenza o della didattica a distanza, noi poniamo almeno due dati di fatto – spiegano dall’Unsic, l’organizzazione datoriale con sede nazionale a Roma e radicata in tutta Italia. “Innanzitutto riaprendo lein presenza, seppure a metà, si determineranno tra studenti, docenti, familiari e utenti del trasporto pubblico non ...

