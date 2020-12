Corbo: il Napoli prenderà un terzino sinistro se vende Milik o Hysaj e risparmia l’ingaggio di Llorente (Di lunedì 28 dicembre 2020) Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive a quali condizioni il Napoli prenderà un terzino sinistro Il bilancio è rassicurante. Ma il Napoli non spenderà un euro. Prende un difensore sinistro se vende Milik o Hysaj e risparmia l’ingaggio di Llorente, da cedere alla Samp. Due stipendi pagati il 5 dicembre, altri 2 in agenda per il 28 febbraio 2021. Si sono rasserenati i giocatori che guadagnano di più e magari rendono meno. Koulibaly ha un ingaggio di circa 6 milioni. (…) Il mancato rinnovo di Maksimovic e Hysaj (scadenza 2021) non deve stupire. Nessun club rinnoverà per più di due anni i contratti. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Antoniosu Repubblicascrive a quali condizioni ilunIl bilancio è rassicurante. Ma ilnon spenderà un euro. Prende un difensoresedi, da cedere alla Samp. Due stipendi pagati il 5 dicembre, altri 2 in agenda per il 28 febbraio 2021. Si sono rasserenati i giocatori che guadagnano di più e magari rendono meno. Koulibaly ha un ingaggio di circa 6 milioni. (…) Il mancato rinnovo di Maksimovic e(scadenza 2021) non deve stupire. Nessun club rinnoverà per più di due anni i contratti. L'articolo ...

