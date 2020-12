Continua in positivo la seduta della Borsa di New York (Di lunedì 28 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Continuano a essere scambiati su livelli record gli indici americani, anche grazie alle buone notizie sul fronte politico, con Donald Trumo che ha firmato il maxi pacchetto di stimoli all’economia americana da 900 miliardi di dollari. Il Dow Jones avanza a 30.398 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che Continua la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,06%); sulla stessa linea, sale l’S&P 100 (+1,22%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,90%), beni di consumo secondari (+1,81%) e informatica (+1,10%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Tele) –no a essere scambiati su livelli record gli indici americani, anche grazie alle buone notizie sul fronte politico, con Donald Trumo che ha firmato il maxi pacchetto di stimoli all’economia americana da 900 miliardi di dollari. Il Dow Jones avanza a 30.398 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, chela giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusuraprecedente. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,06%); sulla stessa linea, sale l’S&P 100 (+1,22%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,90%), beni di consumo secondari (+1,81%) e informatica (+1,10%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple ...

Pe_Es_ : Io non mi capacito, qui in #Veneto si continua ad avere la teoria di #Zaia: 'abbiamo più positivi perché facciamo p… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Positivo al #covid19 l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. Asintomatico e in buone condizioni, continua a seguire la dio… - Agenzia_Dire : Positivo al #covid19 l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. Asintomatico e in buone condizioni, continua a seguire… - Stebric : RT @AgCultNews: Musei: continua il trend positivo della reputazione online anche a novembre 2020 - OUTIS_ai : Continua il periodo positivo per i film. Forse sta tornando la fiamma. Oggi ho recuperato Bande à Part, bello e spiazzante. -