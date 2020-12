Condannata a 5 anni di carcere attivista saudita per i diritti delle donne (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le autorità saudite hanno annunciato oggi la condanna dell’attivista per i diritti delle donne Loujain al Hathloul a cinque anni e otto mesi di carcere con l’accusa di tentata sovversione dello Stato e danneggiamento della sicurezza nazionale. Hathloul, 31 anni, è detenuta dal 2018 in seguito al suo arresto insieme ad almeno una decina di altre attiviste per i diritti delle donne. Il verdetto è stato riportato dai quotidiani di proprietà saudita “Sabq” e “Al Sharq al Awsat”. Il tribunale ha comunque sospeso due anni e 10 mesi della sentenza, a patto che al-Hathloul “non commetta altri crimini per altri tre anni”. Secondo Lina al-Hathloul, sorella di Loujain, questa ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le autorità saudite hanno annunciato oggi la condanna dell’per iLoujain al Hathloul a cinquee otto mesi dicon l’accusa di tentata sovversione dello Stato e danneggiamento della sicurezza nazionale. Hathloul, 31, è detenuta dal 2018 in seguito al suo arresto insieme ad almeno una decina di altre attiviste per i. Il verdetto è stato riportato dai quotidiani di proprietà“Sabq” e “Al Sharq al Awsat”. Il tribunale ha comunque sospeso duee 10 mesi della sentenza, a patto che al-Hathloul “non commetta altri crimini per altri tre”. Secondo Lina al-Hathloul, sorella di Loujain, questa ...

