Condannata a 4 anni di carcere la blogger che ha raccontato il Covid a Wuhan (Di lunedì 28 dicembre 2020) La blogger cinese Zhang Zhan, 37 anni, è stata Condannata a 4 anni di carcere per aver "raccolto litigi e provocato problemi" nella sua diretta dei primi mesi della pandemia a Wuhan, quando ancora si ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lacinese Zhang Zhan, 37, è stataa 4diper aver "raccolto litigi e provocato problemi" nella sua diretta dei primi mesi della pandemia a, quando ancora si ...

repubblica : Cina, condannata a 4 anni la blogger che raccontò il Covid da Wuhan [aggiornamento delle 09:35] - lorepregliasco : Notizie dalla dittatura cinese: condannata a 4 anni di carcere per aver sfidato la narrazione del regime sul Covid - HuffPostItalia : Raccontò il Covid a Wuhan, condannata a 4 anni la blogger Zhang Zhan - antoniomariana6 : @riotta @AndreaScanzi strano che non legga un solo tweet di appoggio a #Zhan condannata a 4 anni di reclusione per… - ImpieriFilippo : RT @INRadionews: ?? Cina, Zhan è stata condannata a 4 anni di reclusione per aver raccontato i fatti di Wuhan La polizia di Shanghai ha all… -