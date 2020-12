Con Soul Pixar parla al bimbo che è in noi adulti e ci ricorda cosa vuol dire vivere. (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se il Natale è portatore di doni, Soul, disponibile su Disney + , è un gran bel regalo. Firmato da Pete Docter, Chief Creative director di Pixar, il capo, lo stesso di Up e Inside Out, Soul è il primo film Disney Pixar pensato per bambini adulti. Se ancora riuscite a trovare il ragazzo che è in voi non avrete problemi a godere del film. Se vi siete persi il film può aiutarvi a fare il punto. La storia narra le vicende di un insegnate di musica, Joe Gardner, che un giorno, dopo aver passato l’audizione con una star del jazz, in preda all’entusiasmo di una carriera nel professionismo, muore cadendo in un tombino senza poter coronare il suo sogno. Nessuno spoiler, questo è semplicemente l’antefatto di un film che sviluppa interamente intorno al rapporto fra Joe, defunto e appeso ... Leggi su funweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se il Natale è portatore di doni,, disponibile su Disney + , è un gran bel regalo. Firmato da Pete Docter, Chief Creativector di, il capo, lo stesso di Up e Inside Out,è il primo film Disneypensato per bambini. Se ancora riuscite a trovare il ragazzo che è in voi non avrete problemi a godere del film. Se vi siete persi il film può aiutarvi a fare il punto. La storia narra le vicende di un insegnate di musica, Joe Gardner, che un giorno, dopo aver passato l’audizione con una star del jazz, in preda all’entusiasmo di una carriera nel professionismo, muore cadendo in un tombino senza poter coronare il suo sogno. Nessuno spoiler, questo è semplicemente l’antefatto di un film che sviluppa interamente intorno al rapporto fra Joe, defunto e appeso ...

