Come risparmiare sull’acqua in casa: benefici per il portafogli e la natura (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci sono piccole e grandi abitudini quotidiane che possono farci risparmiare sull’acqua facendo un favore all’ambiente e alle nostre casse (Pixabay)Quanto incidono normalmente le spese per l’acqua in un bilancio familiare? Una spersa importante, anche per chi vive da solo, al pari della luce e del gas. Ma proprio Come per la voce energia, anche in questo caso con alcune piccole accortezze quotidiane possiamo risparmiare sull’acqua. Non sono trucchi, ma semplici regole di vita da applicare per avere rispetto della natura… e del portafogli. Partiamo da alcuni dati: gli esperti calcolano che ogni giorno servono da 40 a 60 litri di acqua per far andare una lavatrice o una lavastoviglie anche se non è a pieno carico. E ancora, dai 20 ai 30 litri di acqua lasciando aperto il ... Leggi su instanews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci sono piccole e grandi abitudini quotidiane che possono farcifacendo un favore all’ambiente e alle nostre casse (Pixabay)Quanto incidono normalmente le spese per l’acqua in un bilancio familiare? Una spersa importante, anche per chi vive da solo, al pari della luce e del gas. Ma proprioper la voce energia, anche in questo caso con alcune piccole accortezze quotidiane possiamo. Non sono trucchi, ma semplici regole di vita da applicare per avere rispetto della… e del. Partiamo da alcuni dati: gli esperti calcolano che ogni giorno servono da 40 a 60 litri di acqua per far andare una lavatrice o una lavastoviglie anche se non è a pieno carico. E ancora, dai 20 ai 30 litri di acqua lasciando aperto il ...

virginiaraggi : Chi vive nella nostra città sa quanto sia importante risparmiare tempo negli spostamenti. Per questo stiamo portand… - pgei : Come #risparmiare energia e carburante guidando meglio #rapidfr - Marioielo : @_likeavirgo_ Lo hanno fatto per risparmiare sui trasporti a -75 gradi, adesso con la neve lanceranno i flaconi fac… - siamonoitv2000 : #Superbonus 110%, come risparmiare sul #riscaldamento? Oggi a Siamo Noi @antonio_galdo di @Nonsprecare, Padre Lucio… - profilo__ : @_to_be_ È come ai pranzi di matrimonio. Basterebbero aperitivo e antipasto, eppure arrivano primi secondi contorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Come risparmiare Perché scegliere Booking? Ecco i vantaggi e come risparmiare picenotime Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, la tecnologia aiuterà a risparmiare acqua

Una tipologia di impianto di misurazione assolutamente innovativa per la provincia di Ragusa con misuratori di portata per canali a cielo aperto gestiti da un sistema di telecontrollo alimentato con p ...

Va al bar per comprare le sigarette e gli rubano tutto: tre indagati nel Vibonese

Non si fidava di lasciare in casa oltre duemila euro e li portava sempre con sé. Salvato dallo zio che abitava nei paraggi dopo essere stato preso a calci e pugni ...

Una tipologia di impianto di misurazione assolutamente innovativa per la provincia di Ragusa con misuratori di portata per canali a cielo aperto gestiti da un sistema di telecontrollo alimentato con p ...Non si fidava di lasciare in casa oltre duemila euro e li portava sempre con sé. Salvato dallo zio che abitava nei paraggi dopo essere stato preso a calci e pugni ...