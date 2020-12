Come il vaccino contro il Covid ridisegnerà le alleanze internazionali nel 2021 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il lancio di programmi di vaccinazione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’Unione europea negli ultimi giorni segna i primi passi verso la fine della pandemia globale da Covid-19. Molti paesi hanno anche avviato programmi alternativi basati su un vaccino proprio, Come Russia e Cina. Nei prossimi mesi presumibilmente vedremo l’allentamento delle restrizioni concomitanti con l’aumento dei tassi di vaccinazione. Vista la situazione c’è un’aspettativa di ripresa economica con la riapertura dei paesi. Tuttavia, in molti Stati l’impatto positivo potrebbe essere limitato. È probabile che il processo di vaccinazione sia impegnativo e complesso, soprattutto dove si dovrà faticare per raggiungere i tassi di vaccinazione target in linea con i paesi più grandi e più organizzati. Ciò porterà probabilmente ad uno svantaggio economico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il lancio di programmi di vaccinazione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’Unione europea negli ultimi giorni segna i primi passi verso la fine della pandemia globale da-19. Molti paesi hanno anche avviato programmi alternativi basati su unproprio,Russia e Cina. Nei prossimi mesi presumibilmente vedremo l’allentamento delle restrizioni concomitanti con l’aumento dei tassi di vaccinazione. Vista la situazione c’è un’aspettativa di ripresa economica con la riapertura dei paesi. Tuttavia, in molti Stati l’impatto positivo potrebbe essere limitato. È probabile che il processo di vaccinazione sia impegnativo e complesso, soprattutto dove si dovrà faticare per raggiungere i tassi di vaccinazione target in linea con i paesi più grandi e più organizzati. Ciò porterà probabilmente ad uno svantaggio economico ...

