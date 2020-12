Come il coronavirus ha influenzato un anno di ricerche su Google

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Cosa ci dicedi questoche sta passando?ogni fineil motore di ricerca individua gli argomenti di tendenza negli ultimi 365 giorni con la classifica dei termini più cercati nei vari ambiti – dalle parole alle persone passando per le stringhe di parole che “perché…?” e “cosa significa…”. La presenza del Covid in Italia e nel mondo è, ovviamente, evidente dai trend2020 ma non è il solo topic ad essere stato al centro dellesu. LEGGI ANCHE >>> Propositi per il 2021: essere resilienti al termine resilienza Le domande che ci siamo fatti per via del Covid Questo è stato undi perché: perché così tanti morti, perché il cielo è arancione, perché il Black Lives Matter. In particolare le domande e le ...