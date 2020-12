Come cambiano le buste paga con il coronavirus (Di lunedì 28 dicembre 2020) Che il passaggio della pandemia di coronavirus in Italia abbia avuto pesanti ripercussioni sul sostrato economico è un dato di fatto considerato ormai accertato. Con il tasso di occupazione in forte calo e stanziato al 57,5% (1,5% in meno rispetto al passato 2019) e con le incertezze legate al prossimo 2021 che vedono un ulteriore InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 28 dicembre 2020) Che il passaggio della pandemia diin Italia abbia avuto pesanti ripercussioni sul sostrato economico è un dato di fatto considerato ormai accertato. Con il tasso di occupazione in forte calo e stanziato al 57,5% (1,5% in meno rispetto al passato 2019) e con le incertezze legate al prossimo 2021 che vedono un ulteriore InsideOver.

laboussiere : RT @Carmen24583545: La vita si ascolta così come le onde del mare... Le onde montano... crescono cambiano le cose... Poi tutto torna come p… - RadioItaliaIRIB : Italia: come cambiano le regole - m_l_nch : RT @doctorgis84: Comunque per la campagna a favore del #vaccino... Basta dire 'prima agli immigrati' e vedi come #novax e #servidellalega c… - martina_lo_re : Da domani Italia 'arancione', come cambiano le regole - AGI - Agenzia Italia - VienDalMare84 : RT @doctorgis84: Comunque per la campagna a favore del #vaccino... Basta dire 'prima agli immigrati' e vedi come #novax e #servidellalega c… -