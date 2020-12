Coldiretti | Covid | per ristoranti e agriturismi un danno di 41 mld Filiera agroalimentare | i numeri della crisi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il taglio delle spese di fine anno a tavola rischia di dare il colpo di grazia ai consumi alimentari degli italiani che nel 2020 scendono al minimo da almeno un decennio con un crack senza precedenti per la ristorazione che dimezza il fatturato (-48%) per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro nel 2020. È quanto emerge dal bilancio di fine anno sui consumi alimentari fuori casa elaborato dallasu dati Ismea dal quale emerge che il settoreristorazione è stato quello più duramente colpito dalla pandemia. Quasi un italiano su dieci (9%) per il menuvigilia o di Natale ha fatto ricorso all’asporto o alla consegna a domicilio che registra un record storico, mai avvenuto prima per i 360mila localiristorazione presenti in Italia tra, in trattorie o ...