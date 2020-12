Classi pollaio, Rifondazione comunista/Sinistra Europea a sostegno dell’emendamento alla legge di bilancio (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Martedì 29 alle 11 saremo a Roma a Largo Vidoni, presso il Senato a sostegno dell’emendamento alla legge di bilancio per il 2021, presentato dalla senatrice Nugnes, per conto di Rifondazione comunista. Tale emendamento ha lo scopo di ridurre il numero degli alunni per classe, più volte evocata nella prima fase della pandemia anche da esponenti del governo, poi abbandonata e non più posta come una delle misure funzionali al distanziamento". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Martedì 29 alle 11 saremo a Roma a Largo Vidoni, presso il Senato adiper il 2021, presentato dsenatrice Nugnes, per conto di. Tale emendamento ha lo scopo di ridurre il numero degli alunni per classe, più volte evocata nella prima fase della pandemia anche da esponenti del governo, poi abbandonata e non più posta come una delle misure funzionali al distanziamento". L'articolo .

UnitaNews : Rifondazione, in piazza per sostenere un emendamento alla legge di bilancio contro le “classi pollaio” -… - carlogubi : Rifondazione, in piazza per sostenere un emendamento alla legge di bilancio contro le “classi pollaio” - longagnani : @Marlfix Le classi pollaio sono sicuramente una cosa da evitare. Ma... ?? - Marlfix : @longagnani Non si tratta certo di propaganda ma del rischio concreto di contrarre il virus anche in forma severa (… - AltraComo : In piazza per sostenere un emendamento alla legge di bilancio contro le 'classi pollaio'. -

Ultime Notizie dalla rete : Classi pollaio Classi pollaio, boom in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana con una media di 22 alunni per classe Orizzonte Scuola Classi pollaio, boom in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana con una media di 22 alunni per classe

A fronte di una media nazionale di 20,34 alunni per classe, l’Emilia-Romagna è la regione con la più alta densità di alunni (21,86) seguita da Lombardia (21,44) e Toscana (21,24) mentre la Sicilia è a ...

Lucia e i Re Magi. Lettera

Il Re Magio Melchiorre aprirà lo scrigno della riduzione del numero massimo di alunni per classe, decretando in tal modo la morte di tutte le classi-pollaio, brodo di coltura dell’ignoranza, del ...

A fronte di una media nazionale di 20,34 alunni per classe, l’Emilia-Romagna è la regione con la più alta densità di alunni (21,86) seguita da Lombardia (21,44) e Toscana (21,24) mentre la Sicilia è a ...Il Re Magio Melchiorre aprirà lo scrigno della riduzione del numero massimo di alunni per classe, decretando in tal modo la morte di tutte le classi-pollaio, brodo di coltura dell’ignoranza, del ...