Cinque positivi nel Manchester City, la Premier rinvia Everton-City (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Premier rinvia Everton-City. In Premier League quel conta è la sportività e lo sport, non il protocollo. Così la Premier ha rinviato il match tra Everton e Manchester City in programma questa sera. La squadra di Guardiola ha Cinque giocatori positivi: due sono quelli dell’altro giorno, Walker e Gabriel Jesus. Se ne sono aggiunti altri tre, oltre ad altri componenti dello staff. Insomma c’è un cluster in corso. Il City ha chiesto all’Everton di poter rinviare il match e l’Everton di Ancelotti ha dato parere positivo. Così, dopo un’iniziale ritrosia, anche la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) La. InLeague quel conta è la sportività e lo sport, non il protocollo. Così lahato il match train programma questa sera. La squadra di Guardiola hagiocatori: due sono quelli dell’altro giorno, Walker e Gabriel Jesus. Se ne sono aggiunti altri tre, oltre ad altri componenti dello staff. Insomma c’è un cluster in corso. Ilha chiesto all’di poterre il match e l’di Ancelotti ha dato parere positivo. Così, dopo un’iniziale ritrosia, anche la ...

napolista : Cinque positivi nel Manchester City, la Premier rinvia Everton-City C’è un cluster in corso nella squadra di Guard… - AnsaBasilicata : Covid: in Basilicata 19 positivi su 217 tamponi. La task force ha segnalato cinque decessi #ANSA - LinaVadal : RT @ultimenotizie: #Pechino ha messo in atto un programma di test di massa per controllare un focolaio epidemico in città, dove si sono reg… - Agenpress : Cina. A Pechino 13 positivi. Al via 1 mln di test nei distretti a rischio - GiuliaNimei : Tiriamo le somme di questo 2020 tanto faticoso e difficile per tutti e vediamo quali sono stati gli aspetti positiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque positivi Aurora, cinque positivi il Resto del Carlino Cinque positivi nel Manchester City, la Premier rinvia Everton-City

C'è un cluster in corso nella squadra di Guardiola. L'Everton ha dato l'ok al rinvio del match. E alla fine la Premier si è adeguata.

Coronavirus, sei morti e i ricoverati tornano sopra quota 300

PERUGIA - Tornano sopra quota 300 i ricoverati Covid negli ospedali dell' Umbria, ora 302 (sei in più di ieri) secondo quanto riporta il sito della Regione, 34 dei quali (due in meno) ...

C'è un cluster in corso nella squadra di Guardiola. L'Everton ha dato l'ok al rinvio del match. E alla fine la Premier si è adeguata.PERUGIA - Tornano sopra quota 300 i ricoverati Covid negli ospedali dell' Umbria, ora 302 (sei in più di ieri) secondo quanto riporta il sito della Regione, 34 dei quali (due in meno) ...