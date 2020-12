Cinema, palestre, centri estetici: Governo pronto a bloccare le riaperture previste per gennaio (Di lunedì 28 dicembre 2020) palestre, Cinema, musei: slittano le riaperture Mentre l’Italia è ancora alle prese con il cambio delle misure e delle fasce di rischio tra giorni festivi e feriali, le associazioni di categoria e il Governo iniziano a pensare alle riaperture di palestre o Cinema nelle Regioni dopo il 15 gennaio, alla scadenza dell’attuale Dpcm. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito con il ministero dello Sport in un tavolo tecnico chiarendo che non è ancora arrivato il momento di pensare alle riaperture: la curva epidemiologica non cala e il tasso di positività rispetto ai tamponi ieri ha raggiunto il 15 per cento. Ma è in corso una riflessione e alcune misure potrebbero subire allentamenti ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020), musei: slittano leMentre l’Italia è ancora alle prese con il cambio delle misure e delle fasce di rischio tra giorni festivi e feriali, le associazioni di categoria e iliniziano a pensare alledinelle Regioni dopo il 15, alla scadenza dell’attuale Dpcm. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito con il ministero dello Sport in un tavolo tecnico chiarendo che non è ancora arrivato il momento di pensare alle: la curva epidemiologica non cala e il tasso di positività rispetto ai tamponi ieri ha raggiunto il 15 per cento. Ma è in corso una riflessione e alcune misure potrebbero subire allentamenti ...

MBonagiusa : Mi spiegate la differenza tra un cinema e la messa? Al cinema oltretutto si sta zitti!!!!!! Palestre, cinema e cent… - veneziana4 : Palestre, cinema e centri estetici potrebbero non riaprire a metà gennaio. Stop alle discoteche - Daniele_Manca : Palestre, cinema e centri estetici potrebbero non riaprire a metà gennaio (si dovrà vedere la curva dei contagi) ..… - StefaniaContiSC : @barbarab1974 E che dire del medico che, in un noto gruppo fb di soli medici, suggerisce un patentino vaccinale per… - ChristianBisti : @bravimabasta Non sul voto, però alcune limitazioni per chi non vorrà vaccinarsi ci dovranno essere, almeno finché… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema palestre Covid, riapertura palestre, teatri e centri estetici a rischio a metà gennaio Corriere della Sera Covid, riapertura palestre, teatri e centri estetici a rischio a metà gennaio

Il governo frena sulla ripartenza di altri settori che potrebbero far rialzare i contagi: il via previsto il 15 potrebbe slittare. Regole rigide sull’attività sportiva. Stop alle discoteche ...

Governo da lockdown a Italia divisa in zone, il 2020 di Conte alle prese col coronavirus (5)

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Tra le misure restrittive il decreto prevede: spostamenti permessi solo per comprovati motivi di lavoro e salute, divieto di eventi che prevedano assembramenti ...

Il governo frena sulla ripartenza di altri settori che potrebbero far rialzare i contagi: il via previsto il 15 potrebbe slittare. Regole rigide sull’attività sportiva. Stop alle discoteche ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Tra le misure restrittive il decreto prevede: spostamenti permessi solo per comprovati motivi di lavoro e salute, divieto di eventi che prevedano assembramenti ...