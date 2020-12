Cina, utili industriali in crescita a novembre (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Crescono gli utili delle imprese industriali in Cina, seppur ad un ritmo più lento rispetto alla precedente rilevazione. Nel mese di novembre, i profitti sono saliti del 15,5% su base annua rispetto al +28,2% registrato a ottobre. Il dato – che si riferisce agli utili incassati dalle principali società attive nel ramo industriale – registra comunque il settimo mese consecutivo di espansione. Il trend da inizio anno, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica (National Bureau of Statistics o NBS), mostra un incremento degli utili del 2,4% annuo contro il precedente +0,7%. (Foto: © ximagination / 123RF) Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Crescono glidelle impresein, seppur ad un ritmo più lento rispetto alla precedente rilevazione. Nel mese di novembre, i profitti sono saliti del 15,5% su base annua rispetto al +28,2% registrato a ottobre. Il dato – che si riferisce agliincassati dalle principali società attive nel ramo industriale – registra comunque il settimo mese consecutivo di espansione. Il trend da inizio anno, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica (National Bureau of Statistics o NBS), mostra un incremento deglidel 2,4% annuo contro il precedente +0,7%. (Foto: © ximagination / 123RF)

