Cina, 4 anni di carcere alla blogger cinese che scrisse da Wuhan. Il video (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cina, 4 anni di carcere alla blogger cinese che scrisse da Wuhan Roma, 28 dic. (askanews) – La "citizen journalist" cinese, la blogger Zhang Zhan, è stata condannata a quattro anni di carcere per le sue cronache sulla pandemia di coronavirus da Wuhan all'inizio del 2020. Ex avvocatessa di 37 anni, Zhang è stata riconosciuta colpevole da una corte di Shanghai per "aver fomentato dispute e provocato problemi", reato che in Cina prevede una pena fino a cinque anni di carcere ed è spesso usato dalla polizia per reprimere il dissenso. "Zhang Zhan ha partecipato al processo su una sedia a ...

