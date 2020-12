Cig per autonomi, super bonus e ristori Le nuove misure della manovra anticrisi (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Camera ha dato il via libera a una corposa legge di Bilancio: sul piatto 40 miliardi di euro. Le misure per scongiurare il tracollo economico fanno la parte del leone. super bonus prorogato per sei mesi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Camera ha dato il via libera a una corposa legge di Bilancio: sul piatto 40 miliardi di euro. Leper scongiurare il tracollo economico fanno la parte del leone.prorogato per sei mesi.

fattoquotidiano : OCCUPAZIONE Senza le misure del governo per fronteggiare la recessione causata dalla pandemia, spiega una ricerca… - Corriere : Manovra: arriva l’assegno unico per i figli, Cig per autonomi, sgravi per chi assume e ... - Pino__Merola : Manovra, dalla proroga del Superbonus 110% alla Cig per lavoratori autonomi. Cosa prevede - pameladiverona : RT @fattoquotidiano: OCCUPAZIONE Senza le misure del governo per fronteggiare la recessione causata dalla pandemia, spiega una ricerca pub… - FaustoPracek : RT @davcarretta: Ora pensate ai 3 miliardi di Alitalia (più 3 miliardi tra prestiti ponte, interessi e cig). Tra buttarli in Alitalia e but… -