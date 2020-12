Ciclocross, a che ora corre Fabio Aru il 29 dicembre? Programma Trofeo Città di San Fior (Di lunedì 28 dicembre 2020) Fabio Aru tornerà a correre martedì 29 dicembre. Il Cavaliere dei Quattro Mori si cimenterà nuovamente nel Ciclocross, dopo il quarto posto ottenuto ieri al Cross Ancona Le Velò. L’appuntamento è a San Fior, piccolo paese in provincia di Treviso. Il sardo sarà uno dei grandi protagonisti del Trofeo Città di San Fior, il ribattezzato Master Cross Selle Smp. Una gara di carattere nazionale per il 30enne, alla sua ultima apparizione in gara con la casacca della UAE Emirates, per poi accasarsi alla Qhubeka Assos a partire dal 1° gennaio 2021. A che ora correrà Fabio Aru il 29 dicembre? L’appuntamento è per le ore 14.30, quando scatterà la gara open maschile. Di seguito il calendario completo, il ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020)Aru tornerà are martedì 29. Il Cavaliere dei Quattro Mori si cimenterà nuovamente nel, dopo il quarto posto ottenuto ieri al Cross Ancona Le Velò. L’appuntamento è a San, piccolo paese in provincia di Treviso. Il sardo sarà uno dei grandi protagonisti deldi San, il ribattezzato Master Cross Selle Smp. Una gara di carattere nazionale per il 30enne, alla sua ultima apparizione in gara con la casacca della UAE Emirates, per poi accasarsi alla Qhubeka Assos a partire dal 1° gennaio 2021. A che oraràAru il 29? L’appuntamento è per le ore 14.30, quando scatterà la gara open maschile. Di seguito il calendario completo, il ...

