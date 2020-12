Chilavert candidato a presidente del Paraguay L' ex portiere in politica | ce la farà?

adestefanis11 : RT @SkySport: Paraguay, Chilavert si candida alle elezioni presidenziali del 2023 - sportli26181512 : Paraguay, Chilavert si candida alle elezioni presidenziali del 2023: L'ex portiere goleador ha annunciato sul propr… - Lucatt_ : RT @SkySport: Paraguay, Chilavert si candida alle elezioni presidenziali del 2023 - SkySport : Paraguay, Chilavert si candida alle elezioni presidenziali del 2023 -

Ultime Notizie dalla rete : Chilavert candidato

Il Sussidiario.net

José Luis Chilavert candidato alla presidenza del Paraguay: l'ex portiere, personaggio iconico, correrà nelle elezioni per il mandato 2023-2028.Molti lo ricordano per le sue parate. Ma soprattutto per i suoi gol. Ora, per Natale, il controverso ex portiere della nazionale paraguaiana, José Luis Chilavert, ha voluto fare un regalo ...