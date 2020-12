Chico Forti, ancora molti italiani-prigionieri nel mondo se la vedono brutta (Di lunedì 28 dicembre 2020) La recente liberazione di Chico Forti, il velista e produttore televisivo trentino, mi ha riportato alla mente Fuga di mezzanotte (’78), il grande film di Alan Parker, sceneggiato da Oliver Stone, che racconta la storia vera di Billy Hayes, studente hippy americano arrestato nel 70 all’aeroporto di Istanbul per possesso di hashish e finito per cinque anni in tre carceri turche dall’ultima delle quali riuscì a evadere dopo aver vissuto l’inferno (almeno nel film, visto che Hayes dichiarò, trent’anni dopo, che Parker aveva esagerato un po’ le cose). La differenza è che Hayes era colpevole (anche se gli diedero un esagerato ergastolo) e invece Forti, pure lui condannato al carcere a vita, si è sempre dichiarato innocente dell’omicidio dell’australiano Dale Pike, il cui cadavere seminudo venne rinvenuto a Sewer Beach, Miami, il 16 febbraio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) La recente liberazione di, il velista e produttore televisivo trentino, mi ha riportato alla mente Fuga di mezzanotte (’78), il grande film di Alan Parker, sceneggiato da Oliver Stone, che racconta la storia vera di Billy Hayes, studente hippy americano arrestato nel 70 all’aeroporto di Istanbul per possesso di hashish e finito per cinque anni in tre carceri turche dall’ultima delle quali riuscì a evadere dopo aver vissuto l’inferno (almeno nel film, visto che Hayes dichiarò, trent’anni dopo, che Parker aveva esagerato un po’ le cose). La differenza è che Hayes era colpevole (anche se gli diedero un esagerato ergastolo) e invece, pure lui condannato al carcere a vita, si è sempre dichiarato innocente dell’omicidio dell’australiano Dale Pike, il cui cadavere seminudo venne rinvenuto a Sewer Beach, Miami, il 16 febbraio ...

