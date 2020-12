CHIARA LUBICH/ Cristiana Capotondi: "Una donna materna in una storia di fratellanza" (Di lunedì 28 dicembre 2020) CHIARA LUBICH, l'incontro stampa con il cast del tv movie dedicato alla fondatrice del Movimento dei Focolari, in onda domenica 3 gennaio 2021 su Rai 1 Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020), l'incontro stampa con il cast del tv movie dedicato alla fondatrice del Movimento dei Focolari, in onda domenica 3 gennaio 2021 su Rai 1

Focolare_org : Cristiana Capotondi, la modernità di Chiara Lubich In onda il 3 gennaio 2021 sul canale tv italiano @RaiUno il tv-m… - BenecomuneNet : RT @Retinopera: Vi segnaliamo il tv movie su #chiaralubich fondatrice del Movimento dei focolari @Focolare_org 'Chiara Lubich L'amore vin… - ChumpiCarmen : Il 3 gennaio su Rai 1 la fiction su Chiara Lubich - repubblica : Cristiana Capotondi è Chiara Lubich. 'Attuale la sua idea di fratellanza in tempo di covid' - zazoomblog : Chiara Lubich Cristiana Capotondi e il film per i 100 anni della nascita della fondatrice del Movimento dei Focolar… -