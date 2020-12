Chiara Carcano | pantalone in pelle che fa perdere i sensi | che sballo – FOTO

(Di lunedì 28 dicembre 2020)è ancora nel mood natalizio e sfoggia i suoi outfit strepitosi ma sempre semplici, proprio come lei La giovane influencer è piene di energia e di una bellezza stratosferica.è un personaggio televisivo che si sta facendo strada nel mondo dei social e dello spettacolo, a soli ventisette anni è già L'articolo proviene da YesLife.it.

