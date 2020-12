"Chi lo ha pagato 750mila euro, in galera". Terrificante delirio contro Mentana? Mitraglietta umilia la tizia: "Un mostro" | Guarda (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un vergognoso delirio. Talmente vergognoso e talmente delirio che Enrico Mentana ha deciso di rilanciarlo su Instagram. Già, perché l'intemerata da fuori di testa era rivolta contro di lui. Una tizia, infatti, gli ha scritto quanto segue: "Egregio Mentana, se fossi stata pagata come te, con oltre 750mila euro dal ministro dello Sviluppo Economico per 2 mesi di propaganda di regime pro-vaccino, anche io mi sarei prestata alla sceneggiata dell'inoculazione del placebo. Di obbligatorio è solo la galera per voi", conclude sgrammaticata la tizia, aggiungendo l'agghiacciante hashtag "#norimberga2", insomma Mentana come un nazista. E Mentana, da par suo, rilanciando siffatto sproloquio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un vergognoso. Talmente vergognoso e talmenteche Enricoha deciso di rilanciarlo su Instagram. Già, perché l'intemerata da fuori di testa era rivoltadi lui. Una, infatti, gli ha scritto quanto segue: "Egregio, se fossi stata pagata come te, con oltredal ministro dello Sviluppo Economico per 2 mesi di propaganda di regime pro-vaccino, anche io mi sarei prestata alla sceneggiata dell'inoculazione del placebo. Di obbligatorio è solo laper voi", conclude sgrammaticata la, aggiungendo l'agghiacciante hashtag "#norimberga2", insommacome un nazista. E, da par suo, rilanciando siffatto sproloquio ...

