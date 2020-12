Chi ha detto che i politici sono i migliori testimonial per il vaccino?

Leggi su wired

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Vincenzo De Luca, presidente della Campania, si è vaccinato nel cosidVaccine Day, il primo giorno di somministrazioni simboliche che in (quasi) tutta Europa è stato dedicato a medici, infermieri, ospiti e operatori delle residenze per anziani: quelli che lottano in prima linea da un anno contro Covid-19. Nessuno degli altri 20 presidenti di regione o provincia autonoma ha fatto la stessa scelta: magari la farà oggi, domani o la prossima settimana o, speriamo, quando sarà il suo turno. Ma non nel giorno zero: non, cioè, quando l’attenzione mediatica è stata completamente dedicata al tracciamento dei primi scatoloni, agli zoom su aghi e spalle nude, alle dichiarazioni di chi da mesi vede morire la gente in corsia sotto i propri occhi, ai primissimi immunizzati. De Luca “certamente non ha rispettato i criteri indicati dal ministero della Salute” – ha ...