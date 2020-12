Chelsea-Aston Villa oggi in tv, Premier League 2020/2021: orario e diretta streaming (Di lunedì 28 dicembre 2020) Chelsea ed Aston Villa si sfidano oggi nella sedicesima giornata della Premier League 2020/2021. Calcio d’inizio alle ore 18:30 per uno dei match che apre il programma del turno seguente a quello del Boxing Day, con gli uomini di Lampard che ospitano la rivelazione di questa stagione. I blues devono riscattarsi dopo la disfatta contro l’Arsenal, ma non sarà facile contro una squadra reduce da dieci punti nelle ultime quattro gare e capace di trovare ben quattro clean sheets di fila. IN TV – La partita tra Sheffield ed Everton sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno, ma ovviamente gli appassionati potranno seguirla anche in diretta streaming su Sky Go. Sportface vi racconterà il match in tempo ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020)edsi sfidanonella sedicesima giornata della. Calcio d’inizio alle ore 18:30 per uno dei match che apre il programma del turno seguente a quello del Boxing Day, con gli uomini di Lampard che ospitano la rivelazione di questa stagione. I blues devono riscattarsi dopo la disfatta contro l’Arsenal, ma non sarà facile contro una squadra reduce da dieci punti nelle ultime quattro gare e capace di trovare ben quattro clean sheets di fila. IN TV – La partita tra Sheffield ed Everton sarà trasmessa intv da Sky Sport Uno, ma ovviamente gli appassionati potranno seguirla anche insu Sky Go. Sportface vi racconterà il match in tempo ...

CedrickKeza : Crystal Palace Vs Leicester City (1X) Chelsea Vs Aston Villa (1) Everton Vs Manchester City (2) - picketazos : Pick Chelsea vs Aston Villa ?????? Momio +105 - budapickss : Chelsea vs Aston Villa Everton vs Manchester City Manchester City ML Chelsea ML momio= +154 - TKFLPZ : @Benoitgrizo @pldadepressao_ Leicester 3x0 Crystal Palace Chelsea 1x2 Aston Villa Man City 2x2 Everton - CasinoNews6 : Chelsea v Aston Villa Tips Casino News - -