Cercasi sacrestano a Cortina per 1300 euro: arrivano oltre 200 candidature (Di lunedì 28 dicembre 2020) Trovare lavoro in Italia in questo periodo di forte crisi non è sempre semplice e così la proposta arrivata da Cortina d'Ampezzo è stata accolta con entusiasmo da ben oltre 200 persone. L'offerta di lavoro recitava: Cercasi sacrestano a Cortina per 1300 euro, più vitto e alloggio. Hanno inviato la loro candidatura persone di ogni età e con i più vari titoli di studio, anche laureati. I numerosi curricula, ricevuti da Don Ivano Brambilla, sono arrivati da ogni parte d'Italia. Purtroppo il posto resta sempre uno e il parroco dovrà scegliere un solo sacrestano tra i tantissimi candidati.

