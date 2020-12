Cecchi Paone “Caos informativo sul Covid, fiducia nel vaccino” (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Covid non è politica, non è sport, non è gossip e questo spiega il Caos informativo che ci ha sommersi”. Lo ha detto Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di stampa Italpress. Cecchi Paone, che ha presentato anche il suo libro “Covid segreto” scritto con il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha spiegato che in questi mesi “i normali talk show che di solito si occupano di politica, economia o gossip” sono stati trasformati “in talk show sul Covid”.“Hanno parlato tutti di Covid, dicendo la maggior parte delle volte grandi inesattezze o motivi di polemica – ha affermato Cecchi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ilnon è politica, non è sport, non è gossip e questo spiega ilche ci ha sommersi”. Lo ha detto Alessandro, giornalista e conduttore, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di stampa Italpress., che ha presentato anche il suo libro “segreto” scritto con il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha spiegato che in questi mesi “i normali talk show che di solito si occupano di politica, economia o gossip” sono stati trasformati “in talk show sul”.“Hanno parlato tutti di, dicendo la maggior parte delle volte grandi inesattezze o motivi di polemica – ha affermato...

"Hanno parlato tutti di Covid, dicendo la maggior parte delle volte grandi inesattezze o motivi di polemica – ha affermato Cecchi Paone -, tranne quelli che tutti gli italiani avrebbero ascoltato e se ...

Alla presentazione della nuova trasmissione "Mediterraneo sulla rotta di Ulisse", in onda da lunedì su Retequattro in seconda serata per otto puntate, il popolare conduttore attacca i 'concorrenti' de ...

