C'è troppa neve di fronte a casa, al posto del badile imbraccia un lanciafiamme: ecco come va a finire – Video (Di lunedì 28 dicembre 2020) A mali estremi, estremi rimedi. Un uomo, nel Kentucky, stanco di dover spalare in continuazione la neve di fronte a casa, ha scelto una soluzione decisamente estrema. Tornato nell'abitazione, in vestaglia e pantofole, ha imbracciato un lanciafiamme e ha "pulito" il vialetto coperto da neve e ghiaccio.

