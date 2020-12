CDP, finanziamento di 14 milioni di euro alla Regione Toscana per emergenza Covid (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha firmato un contratto di finanziamento con la Regione Toscana del valore di circa 14 milioni di euro e della durata di cinque anni per l’acquisto di attrezzature sanitarie da destinare, in particolare, al Centro Covid Pegaso di Prato per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Le risorse, si spiega in una nota, saranno dedicate per circa 8 milioni di euro all’acquisto, da parte della Regione Toscana, di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili. Più di 6 milioni di euro verranno, invece, utilizzati come contributi agli investimenti per le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha firmato un contratto dicon ladel valore di circa 14die della durata di cinque anni per l’acquisto di attrezzature sanitarie da destinare, in particolare, al CentroPegaso di Prato per fronteggiare l’sanitaria da-19. Le risorse, si spiega in una nota, saranno dedicate per circa 8diall’acquisto, da parte della, di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili. Più di 6diverranno, invece, utilizzati come contributi agli investimenti per le ...

marcolaudonio : RT @GruppoCDP: Insieme agli #entilocali fronteggiamo l’emergenza #Covid19. Al via il finanziamento di 14 milioni di euro per l'acquisto di… - Toscanaoggi : #COVID?19: da #Cassa Depositi e Prestiti finanziamento di 14 mln a #Regione per attrezzature sanitarie #Toscana… - GruppoCDP : “In un momento ancora così complesso e delicato, il finanziamento di CDP rappresenta un sostegno importante alla… - GruppoCDP : Insieme agli #entilocali fronteggiamo l’emergenza #Covid19. Al via il finanziamento di 14 milioni di euro per l'acq… - ettore43911158 : @fattoquotidiano Il Fatto fa finanziamento con garanzia garanzia 90% CDP gli italiani si dissociano. -

Ultime Notizie dalla rete : CDP finanziamento CDP, finanziamento di 14 milioni di euro alla Regione Toscana per emergenza Covid Teleborsa CDP, finanziamento di 14 milioni di euro alla Regione Toscana per emergenza Covid

Cassa Depositi e Prestiti ha firmato un contratto di finanziamento con la Regione Toscana del valore di circa 14 milioni di euro e della durata ...

Covid: Cdp, 14 milioni alla Toscana per l'acquisto di attrezzature sanitarie

Cassa Depositi e Prestiti ha firmato un contratto di finanziamento con la Regione Toscana del valore di circa 14 milioni di euro e della durata ... (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - Cassa depositi e prestiti ha firmato un contratto di finanziamento con la Regione Toscana del valore di circa 14 milioni e della durata di cinque ann ...