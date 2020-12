Cavo elettrico spinto dal vento colpisce vigile del fuoco. Tonello muore folgorato davanti ai suoi colleghi: lascia moglie e 2 figlie (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tragedia a Nulvi, Nulvi, comune di circa 2500 abitanti della provincia di Sassari, in Sardegna, dove un vigile del fuoco di Ossi di 54 anni, Tonello Scanu, è morto intorno alle 7,30 di oggi, lunedì 28, durante un intervento, insieme alla sua squadra, per ripristinare un Cavo della linea elettrica divelto a causa del maltempo. Il vigile del fuoco è rimasto folgorato nell’operazione. L’incidente all’ingresso di Nulvi in località Pala ‘e colora, sulla strada Serra Lusei, che collega il paese con la strada dell’Anglona. A dare la notizia è stato lo stesso corpo dei vigili del fuoco, con un post di cordoglio su Twitter, accompagnato da un fiocco nero in segno di lutto.



