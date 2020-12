Cavese, ufficiale l’esonero di Maiuri. In arrivo Campilongo (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Cavese ha sollevato dall’incarico l’allenatore Vincenzo Maiuri. Questa la nota ufficiale: “La Cavese 1919 comunica l’esonero del tecnico Vincenzo Maiuri, unitamente al suo vice Felice Scotto. La società li ringrazia per l’impegno e la serietà profusi in queste settimane, augurando loro le migliori fortune professionali. Nelle prossime ore sarà annunciato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”. Per la successione è fatta per Salvatore Campilongo, che ha accettato il ritorno a Cava dopo essere stato vicino alla Paganese. Foto: Logo Cavese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Laha sollevato dall’incarico l’allenatore Vincenzo. Questa la nota: “La1919 comunicadel tecnico Vincenzo, unitamente al suo vice Felice Scotto. La società li ringrazia per l’impegno e la serietà profusi in queste settimane, augurando loro le migliori fortune professionali. Nelle prossime ore sarà annunciato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”. Per la successione è fatta per Salvatore, che ha accettato il ritorno a Cava dopo essere stato vicino alla Paganese. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

