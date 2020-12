Cavese, Maiuri sollevato dall’incarico: tutto pronto per un grande ritorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – “La Cavese 1919 comunica l’esonero del tecnico Vincenzo Maiuri, unitamente al suo vice Felice Scotto. La società li ringrazia per l’impegno e la serietà profusi in queste settimane, augurando loro le migliori fortune professionali”. Un comunicato scarno per sollevare dall’incarico l’attuale allenatore dei metelliani che paga in prima persona un’annata fatta di pochissime soddisfazioni e una classifica che vede gli aquilotti mestamente in fondo alla classifica. Serviva una svolta, una ventata di aria fresca per risollevare il morale a una squadra appiattita. A breve si aspetta l’annuncio del successore ma tutto sembra portare direttamente a Campilongo, tecnico navigato che conosce la piazza, essendoci stato due volte, e ha voglia di rimettersi in gioco dopo alcune ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – “La1919 comunica l’esonero del tecnico Vincenzo, unitamente al suo vice Felice Scotto. La società li ringrazia per l’impegno e la serietà profusi in queste settimane, augurando loro le migliori fortune professionali”. Un comunicato scarno per sollevarel’attuale allenatore dei metelliani che paga in prima persona un’annata fatta di pochissime soddisfazioni e una classifica che vede gli aquilotti mestamente in fondo alla classifica. Serviva una svolta, una ventata di aria fresca per risollevare il morale a una squadra appiattita. A breve si aspetta l’annuncio del successore masembra portare direttamente a Campilongo, tecnico navigato che conosce la piazza, essendoci stato due volte, e ha voglia di rimettersi in gioco dopo alcune ...

clikservernet : Cavese, ufficiale l’esonero di Maiuri. In arrivo Campilongo - Noovyis : (Cavese, ufficiale l’esonero di Maiuri. In arrivo Campilongo) Playhitmusic - - WiAnselmo : Cavese, ufficiale: esonerato il tecnico Maiuri. Il 9 gennaio la sfida contro il #Palermo - Mediagol : Cavese, ufficiale: esonerato il tecnico Maiuri. Il 9 gennaio la sfida contro il #Palermo - MCalcioNews : UFFICIALE, salta un'altra panchina in Serie C: esonerato Maiuri alla Cavese ? -

Ultime Notizie dalla rete : Cavese Maiuri Cavese, esonerato il tecnico Maiuri Corriere dello Sport.it SERIE C: salta ancora la panchina della Cavese, torna Campilongo

Cavese che, dopo le dimissioni di Giacomo Modica e l'incarico ad interim affidato a Michele Facciolo, ha esonerato Vincenzo Maiuri.

UFFICIALE - Cavese, esonerato mister Maiuri. Secondo allontanamento dopo Foggia

Con una nota Cavese 1919 comunica l’esonero del tecnico Vincenzo Maiuri, unitamente al suo vice Felice Scotto. La società li ringrazia per l’impegno e la ...

Cavese che, dopo le dimissioni di Giacomo Modica e l'incarico ad interim affidato a Michele Facciolo, ha esonerato Vincenzo Maiuri.Con una nota Cavese 1919 comunica l’esonero del tecnico Vincenzo Maiuri, unitamente al suo vice Felice Scotto. La società li ringrazia per l’impegno e la ...