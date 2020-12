Cavese | l’ex Palermo Campilongo è il nuovo allenatore | debutto contro i rosanero

Leggi su mediagol

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel pomeriggio l'ufficialità: Salvatoreè ildella, ultima nel Girone C di Serie C con appena 8 punti.Nella giornata di oggi, la società campana ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico Vincenzo Maiuri, unitamente al suo vice Felice Scotto. Dopo l'esonero, attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento, laha annunciato "di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Salvatore. Il tecnico partenopeo, alla sua terza esperienza in bleufoncé, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021".è un ex, avendo indossato la maglia delnella stagione 1994-95. E ilin campionato sarà proprio ...