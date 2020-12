Cavese, c’è anche l’ufficialità: in panchina torna Campilongo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’Tirreni (Sa) – La Cavese 1919 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Salvatore Campilongo. Il tecnico partenopeo, alla sua terza esperienza in bleufoncé, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’Tirreni (Sa) – La1919 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Salvatore. Il tecnico partenopeo, alla sua terza esperienza in bleufoncé, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

