Catania | trattativa non decolla e Tacopina perde la pazienza

La trattativa tra la Sigi e il gruppo guidato dall'americano Joe Tacopina per l'acquisizione del 100% delle quote del Calcio Catania va avanti ma non speditamente come si auspicava in un primo momento la cordata Usa. L'imprenditore statunitense ha grande fretta di abbracciare il progetto, tanto di aver mandato alla nostra redazione un video messaggio per fare gli auguri ai tifosi rossazzurri di Buon Natale, ma la trattativa non procede spedita e da quanto appreso da Itasportpress.it, Tacopina comincia a innervosirsi e perdere la pazienza. Anche l'avvocato Salvo Arena, che sta dialogando con i soci della Sigi, è spazientito per la lentezza della controparte nel portare avanti l'operazione. Nonostante tutto la firma sul contratto potrebbe anche arrivare in settimana ...

