Caso Veneto, la versione di Zaia: «Boom di casi? Facciamo solo tanti tamponi». E rilancia l’idea del passaporto sanitario per viaggiare (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra le Regioni che più faticano a tenere sotto controlla la curva dei contagi in questa seconda ondata c’è sicuramente il Veneto. Rimasta zona gialla fin dall’entrata in vigore delle fasce di rischio – grazie a un Rt favorevole e a una pressione moderata sugli ospedali-, continua a registrare un numero importante di morti e di casi positivi al Coronavirus giornalieri. Il presidente Luca Zaia ha sempre rivendicato la correttezza della sua gestione, dando fin dall’inizio la stessa risposta: «Se abbiamo numeri alti è perché, a differenza di altri, Facciamo molti tamponi». Coronavirus, in Veneto tasso di positività record (36%) e contagi in aumento: cosa sta succedendo? «In Veneto la situazione è assolutamente seria, il Covid è un incubo», ha detto in un’intervista al ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra le Regioni che più faticano a tenere sotto controlla la curva dei contagi in questa seconda ondata c’è sicuramente il. Rimasta zona gialla fin dall’entrata in vigore delle fasce di rischio – grazie a un Rt favorevole e a una pressione moderata sugli ospedali-, continua a registrare un numero importante di morti e dipositivi al Coronavirus giornalieri. Il presidente Lucaha sempre rivendicato la correttezza della sua gestione, dando fin dall’inizio la stessa risposta: «Se abbiamo numeri alti è perché, a differenza di altri,molti». Coronavirus, intasso di positività record (36%) e contagi in aumento: cosa sta succedendo? «Inla situazione è assolutamente seria, il Covid è un incubo», ha detto in un’intervista al ...

veneto_ : RT @alberto_sanavia: #28dicembre 1376, #Venezia: dopo lunghe discussioni e alcune battute sul come poterlo accertare, si decreta di esclude… - rotre54 : RT @Rossana236680: @saraferrara19 Ti pareva che un leghista avesse fatto almeno una cosa giusta... in realtà evidentemente era solo un caso… - rotre54 : RT @DiabolMark: @diomededasparta @Tg3web Forte perchè parlano di 'Modello Veneto fallito'. Che modello? Quello di tenere aperto nonostante… - Rossana236680 : @saraferrara19 Ti pareva che un leghista avesse fatto almeno una cosa giusta... in realtà evidentemente era solo un… - DiabolMark : @diomededasparta @Tg3web Forte perchè parlano di 'Modello Veneto fallito'. Che modello? Quello di tenere aperto non… -