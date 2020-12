Carmen Lasorella, dalla Lucania con rigore: l'amazzone del giornalismo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tuttavia il magnetismo paga e il tg ore 13 del secondo canale divenne tuo. La fama ti segue nonostante centellini le apparizioni, mentre la non altissima Gruber imperversa su La7 coi fichetti nuovi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tuttavia il magnetismo paga e il tg ore 13 del secondo canale divenne tuo. La fama ti segue nonostante centellini le apparizioni, mentre la non altissima Gruber imperversa su La7 coi fichetti nuovi ...

giraldiorazio : RT @armidmar: @lvoir @malumichi esiste ancora Carmen Lasorella? pensavo fosse deceduta--- - armidmar : @lvoir @malumichi esiste ancora Carmen Lasorella? pensavo fosse deceduta--- - Mattew61 : @StaseraItalia xké dovete essere sempre schiavetti?stranamente (anzi no) è sparita da internet la clip dove Carmen… - GiuseppeLaforza : @soniabetz1 @rete4 @Mov5Stelle Non capisco come Carmen #Lasorella abbia potuto indicare questa percentuale ma resta… - edistintivo : @Ilconservator La colpa è di chi invita questi personaggi come Carmen Lasorella solo chiacchiere e distintivo senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Lasorella Carmen Lasorella, dalla Lucania con rigore: l'amazzone del giornalismo La Gazzetta del Mezzogiorno Carmen Lasorella, dalla Lucania con rigore: l'amazzone del giornalismo

Scusami ma che cos’è ‘sto Bombino di cui chiedevi con insistenza al cameriere che pare non saperne nulla? «Perché, non ne hai sentito parlare manco tu? A bacca bianca, un vitigno antico. Il buon vino ...

Scusami ma che cos’è ‘sto Bombino di cui chiedevi con insistenza al cameriere che pare non saperne nulla? «Perché, non ne hai sentito parlare manco tu? A bacca bianca, un vitigno antico. Il buon vino ...