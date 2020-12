Carlo Ancelotti | l' inarrestabile | l' ultima clamorosa impresa con l' Everton | dal -3 dalla retroscessione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Chiamatelo King. Anche se a Goodison Park l'hanno già ribattezzato Il Magnifico. In 370 giorniha cambiato letteralmente volto all'. Alla data del suo sbarco sulla panchina dei Toffees (21 dicembre 2019) la seconda squadra di Liverpool era a ridosso della zona retrocessione, mentre adesso, dopo l'exploit sul campo dello Sheffield (quarta vittoria di fila), veleggia al secondo posto in classifica. Con tanto di leciti e autorizzati sogni di gloria. Un derby da titolo con i più ricchi e blasonati cugini dei Reds (primi a +3) che accende la Premier e rende Liverpool la capitale calcistica d'Inghilterra dopo decenni di dominio del duopolio Londra-Manchester. Basterebbero questi dati a certificare l'realizzata finora da Carletto, dato troppo frettolosamente per bollito in Italia dopo la fine ...