«Arrivederci 2020», con tanto di boccacce e urla. I Kiss, nella speranza non ritrovarsi più a vivere un anno tanto sfortunato, hanno deciso di salutare il 2020 con un concerto in streaming, che possa ricreare la coesione che nello stop alla musica si è persa. L'evento, disponibile in streaming previo acquisto di un biglietto dei prezzi contenuti, si terrà nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, all'interno della cornice avveniristica dell'Atlantis di Dubai. I Kiss si esibiranno nel mezzo dell'arcipelago fittizio delle Palm Islands e chiunque, nel mondo, potrà decidere di festeggiare con loro la fine di un anno che, di iniziative simile, ne ha viste e ancora ne vede diverse.

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno streaming Capodanno in streaming, tra festival e concerti (da Justin Bieber ai Kiss) Vanity Fair.it Capodanno Il menu di Gastronomika per il cenone

Capodanno in diretta su Radio Jukebox, c’è Wlady Tallini

Capodanno in diretta (e in tv) su Radio Jukebox, emittente torinese che trasmette in tutta Italia: a condurre sarà Wlady Tallini ...

Capodanno in diretta (e in tv) su Radio Jukebox, emittente torinese che trasmette in tutta Italia: a condurre sarà Wlady Tallini ...