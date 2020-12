Campi Bisenzio (Fi): rissa fra cinesi per i panni stesi, due feriti e sei denunciati (Di lunedì 28 dicembre 2020) rissa con bastoni e anche un coltello ieri pomeriggio nel cortile di un'abitazione a Campi Bisenzio (Firenze) dove poi sono intervenute pattuglie dei carabinieri della locale stazione e del radiomobile della compagnia di Signa e due ambulanze Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 dicembre 2020)con bastoni e anche un coltello ieri pomeriggio nel cortile di un'abitazione a(Firenze) dove poi sono intervenute pattuglie dei carabinieri della locale stazione e del radiomobile della compagnia di Signa e due ambulanze

Rissa con bastoni e anche un coltello ieri pomeriggio nel cortile di un’abitazione a Campi Bisenzio (Firenze) dove poi sono intervenute pattuglie dei carabinieri della locale stazione e del ...

