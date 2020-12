Campania, Michele morto a 15 anni in sella alla sua bici: “Destino crudele” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si chiamava Michele Santoro il 15enne di Montella morto in sella alla sua bicicletta. Il giovanissimo è spirato ieri all’ospedale Moscati di Avellino dopo aver lottato cinque giorni per sopravvivere. Montella (Avellino), Michele muore a 15 anni L’incidente risale alla scorsa settimana, quando il ragazzino, alla guida della sua bici, ha sterzato d’improvviso per evitare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si chiamavaSantoro il 15enne di Montellainsuacletta. Il giovanissimo è spirato ieri all’ospedale Moscati di Avellino dopo aver lottato cinque giorni per sopravvivere. Montella (Avellino),muore a 15L’incidente risalescorsa settimana, quando il ragazzino,guida della sua, ha sterzato d’improvviso per evitare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania Michele Regione Campania, approvato bilancio da 30 miliardi La Repubblica Cade dalla bici per evitare un cane, muore 15enne in Campania

StampaNon ce l’ha fatta Michele Santoro il 15enne di Montella che cinque giorni fa era caduto dalla bicicletta per evitare di investire un cane. Troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto con l’a ...

Muore a 43 anni per il Covid, Michele lascia due bambini: «Era sempre stato in salute»

Muore a 43 anni a causa del coronavirus. Michele Iervolino, di Ottaviano in provincia di Napoli, è morto dopo aver contratto il Covid. L'uomo, una delle più giovani vittime in Campania, si è ...

