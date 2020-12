Campagna, il sindaco Monaco positivo al Covid-19 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa) – Dopo la positività al tampone per il Covid19 del vicesindaco Raffaele Naimoli, anche il sindaco della città di Campagna, Roberto Monaco, è risultato positivo al contagio da coronavirus. A darne notizia, questa sera, è stato lo stesso primo cittadino che nelle scorse ore si era sottoposto al tampone insieme ai componenti della sua giunta, dopo la notizia del contagio del vicesindaco. “Sto bene, seguiranno aggiornamenti” – ha scritto Monaco sui canali social di Palazzo di città, tranquillizzando i cittadini. Negativi invece, i tamponi effettuati sugli altri componenti della giunta comunale, consiglieri e dipendenti comunali, mentre il vicesindaco di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Dopo la positività al tampone per il19 del viceRaffaele Naimoli, anche ildella città di, Roberto, è risultatoal contagio da coronavirus. A darne notizia, questa sera, è stato lo stesso primo cittadino che nelle scorse ore si era sottoposto al tampone insieme ai componenti della sua giunta, dopo la notizia del contagio del vice. “Sto bene, seguiranno aggiornamenti” – ha scrittosui canali social di Palazzo di città, tranquillizzando i cittadini. Negativi invece, i tamponi effettuati sugli altri componenti della giunta comunale, consiglieri e dipendenti comunali, mentre il vicedi ...

