Campagna, assessore comunale contagiato dal coronavirus (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa) – È risultato positivo al Covid-19 anche un componente della giunta comunale guidata dal sindaco di Campagna, Roberto Monaco. Sintomatico, l'uomo, assessore comunale, nei giorni scorsi ha manifestato dei malesseri che lo hanno portato a sottoporsi al tampone per la ricerca del covid, risultando positivo. "Alla notizia della positività di un nostro assessore – ha fatto sapere ieri il sindaco Monaco – sono scattati tutti i protocolli sanitari previsti per legge". Sale così a 63 il numero delle persone complessivamente contagiate e residenti nel territorio di Campagna. Intanto però, nella giornata di ieri nella cittadina della Valle del Sele è giunta anche una buona notizia perché l'infermiere presso una struttura ospedaliera ...

